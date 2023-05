Mrozu, White 2115, Kult, Oki i inni wystąpią podczas kosmicznej Kortowiady

Entuzjaści Olsztyńskich Juwenaliów mogą zacząć przygotowywać się do uczestnictwa w tym studenckim święcie – pierwsze wydarzenia odbędą się już w środę, 24 maja. Organizatorzy, jak każdego roku, przygotowali szereg aktywności i atrakcji skierowanych zarówno do studentów, jak i do pozostałych uczestników.