Mucha wspomina podróż do Chin. Zostały jej tylko zdjęcia

Choć na świecie ruszyły już programy szczepień, pandemia nie jest jeszcze pieśnią przeszłości. Cały czas szpitale przeżywają oblężenie, na COVID-19 umierają ludzi i cały czas można się zarazić, jeśli nie przestrzega się zaleceń lekarzy i innych ekspertów. Grzmi się, by ograniczyć podróżowanie lub pożegnać się z nim do czasu, aż osiągnie się odporność na koronawirusa po szczepieniu. Jednak wiele osób decyduje się zaryzykować i rusza w zagraniczne wojaże. Gwiazdy miejsce ucieczki przed lockdownem znalazły m.in. na Dominikanie (tam rajski urlop spędzała np. Ania Wendzikowska), na Malediwach (odpoczywała tam np. Agnieszka Kaczorowska z rodziną), no i oczywiście na Zanzibarze (lista gwiazd jest tak długa, że trudno byłoby wymienić tych wszystkich urlopowiczów).