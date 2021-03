Musiała oddać paszport i prawo jazdy. Ekspert wyjaśnia, dlaczego

W trakcie kontrowersyjnego wywiadu Meghan wyznała, że nie miała dostępu do swojego paszportu, prawa jazdy i kluczy, gdy znajdowała się już za murami pałacu. Tego typu protokoły prawdopodobnie miały służyć jej własnemu bezpieczeństwu. Głos na ten temat zabrał Robert Lacey, królewski biograf i konsultant przy serialu "The Crown". - Meghan musiała oddać swoje prawo jazdy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa. Gdyby sama pojechała, nie byłaby chroniona - powiedział historyk.

Co się tyczy oddania paszportu, mógł zostać po prostu zabrany na przechowanie. Robert Finch, przewodniczący The Monarchist League of Canada, powiedział, że "zakłada się, że cenne dokumenty osobiste członków rodziny królewskiej są przechowywane w sejfie lub sejfach pod okiem ogólnej ochrony pałacu". - Brzmi tak, jakby pasowało do narracji Meghan o byciu uwięzionym i odizolowanym, ale tak naprawdę było to rutyna i prawdopodobnie wszystko byłoby dla niej dostępne, gdyby tego chciała - wyjaśnił Finch.