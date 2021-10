Musieli go uśmiercić. Nie dało się z nim żyć

Prawda wyszła na jaw za sprawą książki "How to Save a Life: The Inside Story Of Grey's Anatomy". Jej autorka Lynetta Rise opisała wiele skandalicznych wydarzeń, które towarzyszyły realizacji popularnej produkcji telewizyjnej. Przypomnijmy, że premierowy sezon "Chirurgów" emitowany był w stacji ABC na przełomie 2005 i 2006 r. Do pierwszej wielkiej scysji zakończonej bójką doszło już w 2006 r.