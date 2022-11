"My płaczemy…". Kwaśniewska o domniemanym kryzysie małżeńskim. To się nazywa szczerość!

- Tych kryzysów nam wróżono bardzo dużo, co chwilę. Nie reagujemy na te plotki. Ja nawet nie za bardzo wiem, co się o nas pisze, bo szkoda mi na to czasu i energii. Kuba śledzi te rzeczy i on czasami czyta mi takie śmieszniejsze artykuły i niektóre są tak absurdalnie komiczne, że my płaczemy ze śmiechu - mówi w rozmowie z Jastrząb Post.