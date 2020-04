Czas się dla niej zatrzymał. Ona naprawdę ma 42 lata

Choć Myleene Klass, podobnie jak pozostałe koleżanki z zespołu, szybko postawiła na karierę solową, największą sławę przyniósł jej udział w reality show "I'm a Celebrity... Get Me out of Here!". W tej produkcji, w której gwiazdy przez kilka tygodni przebywały w spartańskich warunkach w dżungli, Klass zajęła drugie miejsce. Jak twierdzi wielu, głównie za sprawą swojego idealnego ciała, które chętnie pokazywała, nie zawsze kryjąc je pod bikini.