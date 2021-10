Myślał o samobójstwie. Tego nikt się po nim nie spodziewał

W dokumentalnym serialu "Will Smith: The Best Shape Of My Life", popularny aktor przedstawia widzom swój projekt powrotu do fizycznej formy. Smith postawił sobie za cel zrzucenie 20 funtów (czyli ok. 10 kg) w ciągu 20 tygodni. Niespodziewanie, reżim związany z odchudzeniem oraz wytężona praca na bieżni i siłowni, pobudziła hollywoodzką gwiazdę do refleksji nad swoim życiem.