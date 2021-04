Miała wyjść za Harry'ego. Zwróciła się do sądu o nakaz aresztowania księcia

Relacja kobiety i "księcia Harry'ego" miała zacząć się w mediach społecznościowych. Jak podaje Independent.co.uk, do Palwinder Kaur rzekomo napisał członek rodziny królewskiej, który wyznał jej, że pragnie się z nią ożenić. Jakież było zdziwienie prawniczki, kiedy do ślubu nie doszło. Zdradzona kobieta uznała, że należy działać, a jako osoba, która ma do czynienia z prawem na co dzień, postanowiła wnieść sprawę do sądu.