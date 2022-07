"Myślałem, że to jakiś żart". Jacek Jelonek o pierwszym telefonie z produkcji "Tańca z gwiazdami"

W środę 6 lipca Polsat oficjalnie potwierdził, że bohater programu "Prince Charming" Jacek Jelonek wystąpi jako uczestnik w jesiennej edycji "Tańca z gwiazdami". Model przyznaje, że na początku nie do końca chciał uwierzyć w propozycję stacji. - Na początku myślałem, że to żart. Jednak gdy Kasia, która jest w produkcji programu, powiedziała mi, że naprawdę chcą, bym zatańczył, to bardzo się ucieszyłem. Cieszę się, że Polsat to kolejna duża stacja telewizyjna, która chce edukować społeczeństwo i budować pozytywny obraz osób LGBT w Polsce - powiedział nam Jacek tuż po oficjalnym ogłoszeniu jego udziału w show.