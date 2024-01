Na pohybel tyranom. Nowy klip TSA MNKWL

A gitarzysta, Maciej Wester uzupełnia: "Oczywiście, kombinowaliśmy dużo, żeby nie przesadzić, aby to wciąż był styl TSA. Zrobiliśmy w "Żarłaczu" bardzo fajną modulację, w której są dwie solówki: jedna w jednej tonacji, druga w drugiej. Fajnie to wyszło i bardzo fajnie to brzmi na płycie. Sekcja zagrała tu rewelacyjnie, z takim osadzonym ‘groovem’. Od razu słychać, że Marek i Janusz grają z sobą od… ponad czterdzieści lat! Marek po sesji poprawiał jeszcze szczegóły blach, dlatego na płycie perkusja brzmi wręcz idealnie i mega potężnie. Do tego Damian zaśpiewał tekst z wielkim ‘powerem’ w taki fajny, zadziorny sposób. Tekst jest dedykowany ludziom, którzy są tyranami, albo nimi bywają w kontaktach z innymi."