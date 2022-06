Na potęgę Posępnego Czerepu! Pazura zagrał He-Mana

Blond fryzura przycięta na tzw. garnek, imponująca, gumowa muskulatura, plastikowa zbroja i miecz. Tak Cezary Pazura reklamuje nową kolekcję figurek z linii "Masters of the Universe". Twórcy spotu firmy Mattel wykazali się pomysłowością, zaś popularny aktor poczuciem humoru i dużym dystansem do samego siebie.