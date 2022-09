Na trumnie królowej Elżbiety II położono jeden wieniec. Znaczenie kwiatów jest symboliczne

Szkoccy poddani mogli oddać hołd Elżbiecie, gdy samochód z trumną przemierzał ulice kolejnych miast. Dębowa trumna pokryta jest Królewskim Sztandarem Szkocji zwanym także Rampant Lion. Jest to wyraźny symbol pojednania Elżbiety z mężem zmarłym rok wcześniej, księciem Edynburga. Ale to niejedyne nawiązanie do małżonka królowej.