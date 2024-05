Nadchodzi niezwykły festiwalowy czas

Nowe oblicze będzie miał również czwartkowy, festiwalowy wieczór. W tym roku zaprosimy uczestników Festiwalu i ich opiekunów oraz wszystkich mieszkańców Konina i okolic, na wielką imprezę otwarcia na placu przed Konińskim Domem Kultury. Szaloną dyskotekę w fantastycznej oprawie rozpocznie DJ Michał Szymański z RMF Maxxx, dołączy do niego Anna YouYa Jujka – tancerka, choreografka znana w świecie tanecznym z niewyczerpanej energii i pasji. Pracowała przy wielu projektach w Polsce i na całym świecie, znana jest m.in. z telewizyjnego programu ,,Got to dance. Tylko taniec". Anna Jujka zaprosi wszystkich chętnych do efektownego tanecznego show. Potem stery za mikserem przejmie jeden z najpopularniejszych DJ-ów i producentów muzycznych - Gromee. Będzie to wielka, kolorowa, szalona impreza, na którą zapraszamy wszystkich mieszkańców Konina.