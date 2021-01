Naga Dziurska na Instagramie. Wygina się w promieniach słońca

Kasia Dziurska, choć na co dzień "siedzi" w temacie fitness, największą popularność zdobyła dzięki programom telewizyjnym. W parze z Tomaszem Barańskim wytańczyła drugie miejsce w 8. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Niedługo później znowu pojawiła się na ekranach telewizorów - tym razem w show "Dance Dance Dance". W tym programie jej partnerem był jej narzeczony - Emilian Gankowski. Tutaj trenerka również trafiła na podium, choć tym razem musiała zadowolić się trzecim miejscem.