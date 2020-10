Nagrała, jak robili jej test na COVID-19. Nie wytrzymała

Amerykańska piosenkarka i aktorka, Hilary Duff, poważnie traktuje pandemię. Po powrocie do Nowego Yorku poddała się badaniu w kierunku koronawirusa. Był to jej pierwszy dzień po powrocie do pracy. Ostatnie miesiące spędziła w domu na kwarantannie z rodziną.

Hilary Duff podczas pobierania wymazu w teście na COVID-19 (Instagram.com)