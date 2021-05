Najbardziej kosztowne rozwody. Mel Gibson stracił fortunę

Rozstanie Billa Gatesa z żoną wstrząsnęło opinią publiczną. Para przeżyła razem 27 lat, wychowała trójkę dzieci i pracowała wspólnie w założonej przez siebie fundacji. Teraz cały świat zastanawia się, jak przebiegnie rozwód. Do podziału jest bowiem majątek szacowany na 130 mld dol. Historia pokazuje, że walka może być zacięta, a skutki opłakane. Wie o tym doskonale Harrison Ford, który w 2004 r. rozwiódł się z Mellisą Mathison po 21 latach małżeństwa. Byłej żonie musiał zapłacić 80 mln dol. oraz oddać jej tantiemy z filmów, w których zagrał. Steven Spielberg i Amy Irving byli małżeństwem zaledwie 4 lata. Reżyser słono jednak zapłacił za ten związek. Przy rozwodzie jego majątek zmalał o 100 mln dol. Rekordzistą jest jednak Mel Gibson, który rozwodził się w 2011 r. z Robyn Moore po 26 latach małżeństwa. Na konto żony wpłynęło wówczas 400 mln dol. Na polskim gruncie najwięcej przy rozstaniu z żoną stracił Dariusz Michalczewski. Bokser twierdzi, że rozwód z Dorotą Michalczewską kosztował go 10 mln euro plus wysokie (16 tys. euro miesięcznie) alimenty na dziecko.

