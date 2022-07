Najlepsi artyści już we wrześniu w Szczecinie

Już po raz piąty we wrześniu Filharmonia w Szczecinie na kilka dni zmieni się w miejsce dziać się będzie magia. Najlepsi muzycy z Polski i świata, nieoczekiwane połączenia artystyczne, muzyczne i wizualne doznania, coś dla ciała, umysłu i ducha - wszystko to dzięki MUSIC.DESIGN.FORM Festival. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji będzie HARMONIA i to ona będzie inspiracją dla wszystkich festiwalowych wydarzeń i wykonawców.