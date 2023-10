Najlepsza płyta od lat. Rolling Stones wrócili w królewskim stylu

Mimo wszystko upływ czasu i ostatnie wydarzenia odcisnęły się na nowym albumie Stonesów. Odejście przyjaciela popchnęło muzyków, by w końcu zacisnąć zęby, spotkać się i dokończyć odkładany przez wiele lat album. Nowym krążkiem celebrują życie i twórczość Charliego Wattsa, którego słychać m.in. w utworach "Mess It Up" oraz "Live By The Sword". W innych godnie zastąpił go Steve Jordan.