Najpiękniejsza dziewczyna świata ma problemy ze zdrowiem. Thylane Blondeau opublikowała zdjęcia ze szpitalnego łóżka

"Nie byłam pewna, czy to opublikować. Rok temu miałam pilną operację torbieli jajnika, która eksplodowała w moim żołądku. 3 miesiące później znowu zaczął mnie boleć brzuch i na początku wszyscy myśleli, że to z powodu operacji. W tym roku spotkałam się z trzema różnymi ginekologami, odwiedziłam 4 ośrodki radiologii w Paryżu i wszystkie powiedziały to samo: 'nie martw się, nie masz nic, to wszystko jest w twojej głowie'" - zaczęła swój wpis Blondeau.