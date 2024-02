Najpierw Eurowizja, a teraz to. Blanka w klipie zagranicznej gwiazdy

Ten utwór to funkowy, nasycony groove'em i wprost stworzony na parkiety utwór wraz ze wszystkimi "ejstisowymi" elementami, z których The Kolors zasłynęli. Ten sam klimat lat 80. odnajdziemy w oficjalnym teledysku do piosenki. Bohaterką klipu jest właśnie Blanka. Piosenkarka wcieliła się w rolę trenerki fitness, która prowadzi zajęcia wyjęte rodem sprzed czterech dekad. Blanka w retro stroju prowadzi sporą grupę przez energetyczny układ taneczny stworzony do piosenki The Kolors.