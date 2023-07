Najpierw TVP zwolniło go z pracy, a teraz to. Jakimowicz przyjął kolejny cios

Jakby tego było mało, Jakimowicz znowu został zablokowany na Instagramie. To kolejny taki przypadek w jego internetowej działalności. Gwiazdor "Młodych wilków" regularnie zamieszczał na swoich profilach (bo co jakiś czas musiał zakładać nowe) treści uderzające w osoby LGBT, polityków opozycji itp. Ostatnio pojawiła się nawet petycja, by za takie zachowanie usunąć Jakimowicza z TVP. Podpisało się pod nią ponad 3 tys. osób i niewykluczone, że niektóre z nich dołożyły cegiełkę do zablokowania jego profilu na Instagramie.