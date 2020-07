Najsłodszy bobas show-biznesu? Borys Szyc pokazał rozbrajające zdjęcie z synem

21 marca 2020 r. na świecie pojawił się Henryk Szyc-Nagłowski. Wywrócił do góry nogami życie swoich rodziców oraz zawładnął ich kontami w mediach społecznościowych. Właściwie od dnia narodzin możemy podziwiać jak rośnie syn Borysa Szyca i Justyny Szyc-Nagłowskiej . Ostatnio aktor pochwalił się kilkoma zdjęciami z rodzinnych wakacji na Mazurach. Jedno z nich skradło serca fanów.

Na ostatnim opublikowanym przez Borysa Szyca zdjęciu wygląda jak mała kopia swojego taty. Podobnego zdania są fani aktora: "Jezu, jaki On do Ciebie podobny jest 😲 😲 😲 miniaturka Borysa 🤭", "Synek wykapany Tata", "Synek cud!! Bardzo podobny do Pana".