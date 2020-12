"Największa domówka w Polsce". Koncerty sylwestrowe 2020/2021 jednak się odbędą!

Wiele wskazywało na to, że w tym roku nie odbędą się koncerty sylwestrowe. Z racji obostrzeń związanych z koronawirusem, odwołano wszystkie wydarzenia plenerowe. Gwiazdy od długiego czasu nie mają okazji do dawania koncertów. Jednak TVP i Polsat znalazły proste rozwiązanie – przeniosły występy do studia.