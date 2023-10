Największe hity muzyki filmowej Hansa Zimmera w Hali Stulecia we Wrocławiu

Po sukcesie "Króla lwa" lawinowo posypały się zlecenia, między innymi na muzykę do "Karmazynowego przypływu" czy thrillera sensacyjnego "Twierdza". Kolejnym znaczącym momentem w karierze kompozytora był soundtrack do "Gladiatora", który był wielkim kinowym hitem, a muzyka z tego filmu weszła szturmem do sal koncertowych. Album soundtrackowy z "Gladiatora" przez wiele miesięcy utrzymywał się na liście światowych bestsellerów. Nie mniejszą popularnością cieszyły się ścieżki dźwiękowe do "Piratów z Karaibów", "Pearl Harbor", "Kodu da Vinci", "Incepcji" czy "Batmana".