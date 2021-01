Napisał ostatnią piosenkę dla Zbigniewa Wodeckiego. Nie zdążył mu jej wręczyć

- Piosenkę dla Zbigniewa Wodeckiego napisałem w Zakopanem. Wcześniej spotkaliśmy się w Krakowie. Byliśmy w restauracji na obiedzie i Zbigniew mówi: "Jacuś napisz mi, ale żeby nie było za dużo słów, bo się nie nauczę". Powiedziałem: "Zbysiu, tam masz taką wokalizę, to chyba nie muszę pisać". Powiedział: "Napisz mi też, to się opłaci" - wspomina w programie TVN "Uwaga. Kulisy sławy".

Oni odeszli w 2020 roku

Efektem prac był tekst do piosenki "Chwytaj dzień". Ostatecznie trafił on do Kayah, która zaśpiewała utwór do kompozycji Zbigniewa Wodeckiego. Jacek Cygan ma do siebie żal, że nie zdążył wcześniej podesłać tekstu muzykowi.