Napisała, że Jakimowicz "gardzi ludźmi". Odpowiedział. "Komedia. Żenada. Obłuda"

"Od dłuższego czasu się zastanawiam, jakim cudem ten człowiek pracuje w jakiejkolwiek telewizji. Kilka razy widziałam jego program..., ze zdumieniem oglądałam (ciekawość), przecierając oczy i czując co chwilę ciarki żenady" - pisała Julia Kuczyńska. "I tu już nie chodzi o te konkretne wpisy dotyczące TVN. Ten człowiek... to, co i jak mówi. Na legalu gardzi ludźmi, obraża, manipuluje, ma setki wpadek na wizji i nie tylko... Siedzi w TV opłacanym z pieniędzy podatników. Jestem takim podatnikiem, wszyscy jesteśmy" - przekazała to, co myśli wiele osób.