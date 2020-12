Narodowa kwarantanna. Strasburger powiedział, co o tym myśli

W związku z utrzymującą się liczbą zakażeń i niebezpieczeństwem, że po świętach ruch znacząco wzrośnie i Polacy będą się łatwiej zarażać, ogłoszono nowe restrykcje. Minister zdrowia Adam Niedzielski oraz główny doradca premiera do spraw COVID-19 prof. Andrzej Horban przedstawili w czwartek po południu nowe wytyczne dotyczące działań związanych z epidemią koronawirusa. Po powrocie z zagranicy będzie obowiązywała 10-dniowa kwarantanna. Zamknięte będą hotele, galerie handlowe i stoki narciarskie. Więcej o narodowej kwarantannie możecie przeczytać w tekście WP Wiadomości.

Decyzja rządu budzi gorące reakcje w społeczeństwie. Sylwester i ferie Polacy będą musieli spędzić w czterech ścianach. Do sprawy odniósł się m.in. Karol Strasburger.

Strasburger w rozmowie z Plejadą skomentował to tak:

- Myślę, że te decyzje wynikają z jakiejś formy lęku czy odpowiedzialności władz. Każdy każdego się boi. Każdy boi się, że może zostać oskarżony o to, że czegoś nie zrobił. Najlepiej jest wiele miejsc zamknąć, wtedy mamy czyste sumienie, że z naszej strony dopełniliśmy wszystkich możliwych formalności. Nie patrząc, czy ma to większy czy mniejszy sens, czy komuś to utrudnia bardziej czy mniej życie.