Narożna o zarobkach gwiazd disco polo. Wymowne słowa piosenkarki

Tak się składa, że serwis Shownews.pl miał okazję zapytać Narożną, co sądzi o medialnych doniesieniach na temat rzekomo kosmicznych stawek gwiazd disco polo. Jej odpowiedź była dość wymowna. - Ja nie lubię ogólnie rozmawiać o pieniądzach i to jest dla mnie taki temat, o którym nie powinno się rozmawiać. Ja mówię, że każdy zarabia to, na co sobie zapracuje. Trzeba liczyć się z tym, że niektórzy podają stawki, nie oddzielając od tego menedżerów, członków zespołów, podatków, sratków i tak dalej. My też się rozliczamy z tego. My też uczciwie pracujemy, zarabiamy - powiedziała.