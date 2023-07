Narożna przechodzi kryzys w związku? Wymowny komentarz gwiazdy

Magdalena Narożna to wokalistka disco polo, która dała się poznać nie tylko fanom tego gatunku, ale także widzom znanych programów telewizyjnych. Członkini Pięknych i Młodych wzięła udział w "Must Be the Music. Tylko muzyka" oraz w 14. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Miała okazję nawet sprawdzić się jako aktorka w serialu TV4 "Policjantki i policjanci".