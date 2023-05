Narzeczona Skiby wygina się przy basenie. Ma na sobie jedynie skąpy kostium

Po ponad 30 latach małżeństwa Krzysztof Skiba rozwiódł się z żoną Renatą, z którą doczekał się dwóch synów: 35-letniego Tymoteusza i 25-letniego Tytusa. Jeszcze przed rozprawą obwieścił światu, że związał się z młodszą o 26 lat kobietą. - To jest miłość do końca życia. Ogłaszam publicznie, że chcę z Karoliną być do końca życia - obwieścił jakiś czas temu.