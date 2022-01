Narzeczony Eli Romanowskiej zdemaskowany? Kurzajewski odkrywa fakty

- Poznaliśmy się przez naszą wspólną znajomą (...) od pierwszego wejrzenia zostaliśmy dobrymi przyjaciółmi. Po tym całym spotkaniu śmieszne jest to, że od kilku lat ja z racji swojego zawodu i wcześniejszej pracy (w mediach), Ela z racji swojej, bardzo często byliśmy zapraszani na różnego rodzaju imprezy i eventy jednocześnie. Jak dwójka przyjaciół zawsze chodziliśmy na nie razem, no i troszkę to poszło w mediach za daleko. Zaczęliśmy być postrzegani przez pryzmat bycia parą, a jesteśmy po prostu dobrymi przyjaciółmi, ludźmi, którzy się uwielbiają, wspierają i zawsze są dla siebie - powiedział Tomasz Łysiak odpytywany przez Maćka Kurzajewskiego w "Śmietance towarzyskiej".