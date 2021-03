Mars w 4K. NASA chwali się nagraniem. Wybrali same najlepsze ujęcia

Łazik Perserverance (ang. "wytrwałość") jest nazywany zdrobniale "Percy". Jak podaje "National Geographic", sprzęt kosztował 2,4 miliarda dolarów (ponad 9 miliardów złotych) i czerpie energię z radioizotopowego generatora termoelektrycznego. Do jego zadań należy m.in. poszukiwanie śladów życia na Marsie, a także nagrywanie powierzchni planety.

Mars 2020. Łazik Perserverance zarejestrował obraz na planecie w 4K

Materiały zarejestrowane przez "Percy'ego" zostały wywołane przez Seana Dorana. Filmowiec z Wielkiej Brytanii zatytułował film "This is Mars" ("To jest Mars") i zamieścił w nim najbardziej spektakularne ujęcia panoramiczne z łazika.