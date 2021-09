"Nasz nowy dom". Dowbor tłumaczy, jak wybierają rodziny, którym pomagają w show. Są dwie kluczowe sprawy

- To są ci, którzy niosą ten swój przysłowiowy "krzyż" z wielką pokorą. Brak łazienki i mycie w misce, brak ogrzewania - to są warunki, które są upokarzające dla naszej egzystencji, a jednak wielu ludzi właśnie tak mieszka. Ogarnia mnie wielki smutek, kiedy na to patrzę, tym bardziej jestem szczęśliwa, kiedy możemy pomóc - dodaje.