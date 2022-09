Natalia Janoszek wciąż marzy o jednym. Przyznała, że nigdy nie była w poważnym związku

"Taniec z gwiazdami" to dla widzów nie tylko okazja, by podziwiać swoich ulubieńców na parkiecie, ale i do tego, by poznać ich bliżej. W materiałach poprzedzających występy na żywo tytułowe gwiazdy często otwierają się przed kamerami, opowiadając o najbardziej osobistych przeżyciach. W drugim odcinku tanecznego show Natalia Janoszek zdecydowała się na odważne wyznanie.