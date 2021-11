Natalia Kukulska kiedyś wyglądała inaczej. Tak zmieniała się przez lata

Wokalistka z każdą kolejną płytą przeważnie starała się być na czasie, jeśli chodzi o trendy w muzyce popowej. W kwestii samego wizerunku również działo się u niej wiele – Kukulska wielokrotnie zmieniała fryzurę, co sprawiało, że za każdym razem wyglądała trochę inaczej. Jednak w ostatnich trzech latach gwiazda głównie nosi się w jeden sposób – ma krócej ścięte kręcone włosy, co stanowi ciekawy kontrast do tego, jak prezentowała się w wieku dwudziestu paru lat.