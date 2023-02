Natalia Kukulska na studniówce córki. Wróciła wspomnieniami do swojego balu

Anna Dąbrówka chodzi do warszawskiego liceum na Bielanach. Jak informuje "Twój Styl", zaraz po maturze planuje przeprowadzkę do Londynu, gdzie chce zdawać do jednej z tamtejszych szkół muzycznych i uczyć się profesjonalnego śpiewu, także operowego. Jest zafascynowana teatralnymi musicalami i w przyszłości chciałaby występować w muzycznych widowiskach wystawianych na West Endzie.