Natalia Kukulska pokazała córeczkę. "Nasza miłostka najmłodsza"

Natalia Kukulska podzieliła się z fanami wyjątkowym zdjęciem. Artystka nieczęsto chwali się życiem prywatnym. Widok córeczki rozczulił internautów.

Natalia Kukulska rzadko kiedy dzieli się z fanami życiem prywatnym. To także jedna z niewielu gwiazd, których praktycznie nie uświadczymy na imprezach branżowych i ściankach. Jednak tym razem Natalia postanowiła pokazać, co naprawdę daje jej szczęście.

"Wielka radość i święto od 3 lat! Laurka - nasza miłostka najmłodsza. Zdjęcie co prawda z sierpnia 2017 r., ale oddaje to, co czujemy idealnie!" - czytamy pod zdjęciem Natalii Kukulskiej.