Natalia Lesz zaśpiewała dla Gierka. Kariera zapomnianej gwiazdy się rozkręca

Natalia Lesz zamieściła na swoim profilu na Instagramie wspólną fotkę z Michałem Koterskim i Rafałem Zawieruchą. Nie od dziś wiadomo, że Misiek Koterski przeszedł wielką metamorfozę, by zagrać główną rolę w filmie o Edwardzie Gierku. Teraz wyszło na jaw, że w obsadzie znalazło się też miejsce dla Natalii Lesz, która dostała rolę śpiewaczki i zaprezentował przed kamerą swój talent wokalny.

Zdjęcia do "Gierka" rozpoczęły się pod koniec lipca, a premiera została zaplanowana na 15 października 2021 r. W fotelu reżysera zasiadł Michał Węgrzyn, autor głośnego "Procederu" z 2019 r. Co ciekawe, Węgrzyn pracuje też nad filmem "Krime Story. Love Story", w którym także zobaczymy Natalię Lesz. Scenariusz do tego filmu powstał na kanwie powieści rapera Marcina "Kaliego" Gutkowskiego.