Natalia Siwiec boso na imprezie? Wszyscy patrzyli na jej stopy

Wzięła się tak naprawdę znikąd, lecz szybko podbiła polski show-biznes. Natalia Siwiec olśniła wszystkich w 2012 roku, kiedy to okrzyknięto ją "Miss Euro 2012". Rzeczywiście już wtedy wyróżniała się urodą. Trzeba jednak przyznać, że z roku na rok wygląda coraz lepiej. I choć teraz w głównej mierze skupia się na córce i mężu, wciąż zachwyca swoim wizerunkiem.

Natalia Siwiec doskonale zdaje sobie sprawę ze swojej urody, którą lubi podkreślać. Dlatego właśnie w jej szafie królują ubrania z głębokimi dekoltami, krótkie spódniczki i stroje kąpielowe. W takich stylizacjach celebrytka czuje się i wygląda fenomenalnie. Jej modowe wybory przeważnie wprawiają w zachwyt, jednak czasami, jak niemal każdej gwieździe, zdarza jej się wybrać coś, co powoduje prawdziwe zdziwienie.

Natalia Siwiec, mimo że najbardziej skupia się na rodzinie, wciąż znajduje czas na swoje celebryckie obowiązki. Niektóre z nich są mniej przyjemne, inne zdecydowanie bardziej. Imprezy i ścianki z pewnością należą do tych drugich.

Natalia Siwiec: "Polska jest bardzo daleko w tyle w sprawach seksu"

Na jednej z branżowych imprez Natalia Siwiec pojawiła się w jasnym, wzorzystym komplecie odsłaniającym jej brzuch. Jednak to nie jej figura była tym, na co wszyscy zwracali uwagę. Celebrytka wyglądała tak, jakby przyszła na miejsce boso... To właśnie w kierunku jej stóp spoglądali niemal wszyscy. Czy Natalia Siwiec rzeczywiście nie założyła butów?