Natalia Siwiec kończy z rozbieraniem. Wszystko dla dobra córki

Natalia Siwiec nigdy nie stroniła od pokazywania ciała. Wszystko zmieniło się po urodzeniu córki. Celebrytka wyznała, że już nigdy nie zobaczymy jej nagich zdjęć.

Sesje w Playboyu, CKM oraz odważne zdjęcia w mediach społecznościowych. Nie ma co ukrywać, że to właśnie dzięki nim Natalia Siwiec zawdzięcza w dużej mierze swój sukces . Jeszcze kilka lat temu celebrytka eksponowała swoje ciało chętnie i często. Teraz z tym koniec! Narodziny córki zmieniły poglądy Natalii również w tym zakresie.

- No nie, nie rozebrałabym się już. To się zmienia absolutnie. Zmieniło mi się wiele poglądów, odkąd Mia przyszła na świat. Myślę, że dla wielu mężczyzn jestem tylko ciałem. Przez to, że mam dziecko, mężczyźni inaczej na mnie patrzą. Nie mam na sobie tych facetów już. Czuję się komfortowo i lepiej. Dojrzałam. Bardzo dziękuję za to Mii, że się pojawiła. Ja mam wrażenie, że ona ocaliła moje życie - powiedziała Siwiec z wywiadzie dla "Gala studio".