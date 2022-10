Natalia Siwiec nie do poznania. W takim kolorze włosów dawno jej nie widzieliśmy

Fani byli zachwyceni metamorfozą (prawdopodobnie chwilową) modelki. "Uwielbiam ten vibe", "Wow Nath! Dawno cię takiej nie było", "Zjawiskowo", "Petarda" - to tylko niektóre z komentarzy, które możemy przeczytać pod zdjęciem. Jedna z internautek poszła nawet o krok dalej i postanowiła porównać ten look Siwiec do jednej z najpopularniejszych polskich gwiazd. "Cała Doda. Jak dobrze, że to tylko peruka" - napisała jedna z internautek. Trzeba jednak przyznać, że nawet w takiej odsłonie Natalia wygląda wprost zjawiskowo!