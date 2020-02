Natalia Siwiec pozuje w bikini, a komentarzy nie brakuje. Przeszła ciekawą drogę

Wiele osób pamięta z pewnością, jak zaczęła się kariera Natalii Siwiec w mediach. Siedziała na trybunach podczas rozgrywek Euro2012. Okrzyknięto ją pięknością, Miss Euro, a potem sprawy potoczyły się lawinowo. Dziś z tej popularności nic nie ubyło.

Kariera Natalii Siwiec to ciekawy przypadek. Taki "polish dream". Aspirująca do miana gwiazdy modelka błysnęła wdziękiem na trybunach podczas kilku meczy. Dostrzegły ją kamery, fotoreporterzy, a zaraz później niemal wszystkie media w Polsce. Każdy chciał wiedzieć, kim jest brunetka ze stadionu. Teraz Natalia sama decyduje, co pokaże swoim fanom. A ma ich ponad milion na samym tylko Instagramie.