Natalia Siwiec tak odważnego zdjęcia jeszcze nie zamieszczała. Fani apelują: "To niewłaściwe miejsce!"

Natalia Siwiec nigdy nie miała oporów przed pokazywaniem ciała w social mediach. Fani twierdzą, że tym razem odchylając dolną część stroju kąpielowego grubo przesadziła. Zdjęcia wywołały prawdziwą burzę w internecie.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Natalia Siwiec podróżuje po świecie z córeczką (Instagram.com)

Natalia Siwiec poruszyła opinię publiczną już nie raz, a wszystko przez (zbyt?) odważne zdjęcia na Instagramie. Celebrytka niczego się nie wstydzi i pokazuje ciało nie tylko w odważnych pozach, ale również w bardzo skąpych strojach. Tak skąpych, że widać niemal wszystko. Do tej pory fani to akceptowali, ale teraz powiedzieli zdecydowane "stop".

Zobacz wideo:

"To chyba niewłaściwe miejsce na takie zdjęcia. Natalka, weź idź do Playboya i tam się rozbieraj, ale tu, na Instagramie to daruj sobie" - napisał jeden z fanów, a inni bardzo szybko podchwycili. "To już przesada niech pani takie zdjęcia zachowa dla siebie", "Natalia, te zdjęcia są niesmaczne" - czytamy.

Jedna z fanek zwróciła na siebie uwagę pytaniem o córkę Natalii. Tego jednego komentarza Siwiec nie mogła pozostawić bez odpowiedzi.

"Chociaż, mimo iż jest ładne zdjęcie, to jest kurcze nieodpowiednie. Mało etyczne. Jest dostępne dla ogółu. Co powiesz córce, kiedy za 12 czy 15 lat, pokaże ci tę fotkę?".

"Mamo dlaczego nosiłaś bikini na plaży? Serio? Myślę, że zauważyłaś, że wychowujemy ją na bardzo otwartego człowieka, który nie ocenia" - odpowiedziała jej Natalia Siwiec.

Ale jak to bywa z dyskusjami w internecie, dzielą zwykle komentujących na dwa wrogie sobie obozy. Wraz z hejtem, jak grzyby po deszczu pojawiły się również zdania osób, które stanęły w obronie celebrytki.

"Czepiacie się o wszystko. Ja tu nie widzę miejsca intymnego, a poza tym pani Natalia jest dorosła i wie co robi. Każda z nas ma to samo, więc nie wiem po co te komentarze", "Wszystkim co zazdroszczą i piszą te beznadziejne komentarze, szkoda mi was. Kobieta piękna. Ma co pokazać" - czytamy pod zdjęciami.