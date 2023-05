Natalia Szroeder: Mogę być wolna. Niczego się nie wstydzę

- Jestem pewna tego, co robię. Mogę pisać, co chcę, tworzyć tak, jak to sobie wymarzyłam. Czuję, że mogę być wolna jako artystka, a to wcale nie jest takie oczywiste. Długo nie miałam tej wolności - mówi Natalia Szroeder, podsumowując, co w jej życiu zmieniła płyta "Pogłos".