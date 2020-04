Natalia Szroeder o koronawirusie: "Mogę stracić 80% dochodu rocznego"

Marcin nie będę nie chce się gotować Po prostu bo to już strasznie nieodpowiedzialne strasznie Jak dzisiaj wygląda sytuacja jako artystki bo to różnica wpisy artystów że ledwo przędą w związku z koronawirusa nową są zamykane teatry wszystkie koncerty seriale i tak dalej ale cała branża artystyczna leży na tobie przełożoną program TV którego jesteś kobietą więc że tak Zapytam wprost jak ty teraz będziesz w tym trudnym czasie Wiesz co tak naprawdę najbardziej to wszystko odkryjemy latem bo tak już powiedziałam w jakimś tam powiedzieć bo właśnie u Piotrka grawer jego w wakacje nie Przynajmniej i na tym etapie na którym znajdują się teraz kiedy jeszcze te koncerty to są koncerty plenerowe i to są koncerty organizowane przez miasta bo ja wiesz docelowo chciała wygrać koncerty zamknięte i koncerty klubowe i też w te strony staram się iść tylko to jest kwestia też drogi którą Muszę odbyć natomiast na razie gram plenery i gramie głównie latem mój sezon koncertowy trwa od maja do sierpnia w czasami i to jest tak naprawdę moment w którym Ja zarabiam pieniądze bo to co się dzieje w ciągu roku to jest event czasami od czasu do czasu zagram event od czasu do czasu jakiś koncert ale to są już sytuację bardzo sporadyczne ja gram głównie latem i latem zarabiam sobie na cały rok i potem muszę odłożyć sobie te pieniądze żeby z nich żyć największym największym taki miesiącem gdzieś na czerwiec żeby tak to zobrazować bardziej czerwiec sam czerwiec To jest 78% mojego obrotu rocznego to są to są takie statystyki więc ja stracę czerwiec prawdopodobnie tak będzie jeszcze także w to nie wierzę jakoś tak nie może to do mnie dojść ale jeżeli czujesz No to na to że specjalnie z pracy przykład rocznego na to no to możesz sobie wyobrazić jakie to są straty i wtedy i wtedy faktycznie moja płyta stoi pod znakiem zapytania tylko że jazdy opłacam sobie Ja sobie te buty opłaca bo ja płacę za produkcję za muzyków za to żeby ktoś wygrał i właśnie instrumenty żeby za to że ktoś zrobił Mix Mastering tych piosenek i jeżeli nie zarobię sobie na to po prostu latem no to nie będę płacić więc tak pokazuje żeby się nie okaże po prostu takie jest życie a kwestie Polsatu jak jak to jest dogadane No bo nie ma takich oczywiście wstępne plany jesienny zobaczymy czy to się uda jeszcze 2 tygodnie dała jakieś takie słyszałam bardzo optymistyczne głosy że może zrobimy to przed latem jeszcze ale niby nie nie nie nie widzę co się dzieje u nas w kraju wiem że jeszcze tego szczytu takiego ale większego nie było tego takiego najgorszego momentu tego z tego co wiem coś czy jest to przed nami więc życzymy wam ci bardzo niestabilna Jedyna rzecz która mnie w tym wszystkim jakoś tak pocieszaj ratuje to jest to że wiem że w tej sytuacji która nas wszystkich spotkała to jest to jest jakby Wspólna troska widzę że jest wspólna to też oznacza że każdy z nas rozwiązania i każdy A wiesz co co co kilkaset tysięcy Główczyk kilka milionów głów to niejedna więc ja mam nadzieję że żeby już to wspólnymi siłami jakoś z tego bo gdyby Gdyby się okazało że nie znajdziemy żadnego rozwiązania i w Olsztynie stracimy te pieniądze które mamy do zrobienia latem No to naprawdę ciężko będzie w tak zupełnie serio przeżyć po prostu do następnego roku wybory wybierasz się już też uważam że jest to bardzo nieodpowiedzialne co się dzieje Jeszcze raczej rzadko odpowiada na tematy polityczne chociaż jestem Mam bardzo konkretne poglądy Wszyscy moi bliscy nie znają Jest to raczej wyrazista jeśli chodzi o politykę mocno staram się to nie mówi za głośno uważam że jest straszna głupota nie mam pieniędzy na to żeby organizować wybory w tym momencie to są pieniądze które się przydadzą przydadzą Przydałyby na masę potrzebniejszych rzeczy na służbę zdrowia na maseczki na kombinezon dla kombinezony dla ratowników na sprzęt medyczny i tak brakuje i ostatnia rzecz na którą powinniśmy je wydawać to też by zorganizować korespondencyjne wybory Takie jest moje zdanie jest mi przykro że takie coś się dzieje po prostu bo poprawną to mam zgodę którzy pracują w szpitalu głupie maseczki kupię w cudzysłowie bo ile to kosztuje płyta gazowa tak tak tak tak wiesz to chodzi o życie ludzi to nie chodzi o poglądy polityczne zupełnie bo to już nie chodzi o to kto jest za jaką partią tylko chodzi o to że my potrzebujemy pieniędzy na służbę zdrowia a zabory kosztują ponad miliard złotych No wydaje mi się że każdy kto myśli logicznie widzi jak jest po prostu ma ci nie będę Nie po prostu bo tak bo strasznie nieodpowiedzialne strasznie