Natalia Szroeder o związku z Quebonafide: Nie miałam pojęcia kim jest

Quebonafide i Natalia Szroeder bardzo chronią swoją prywatność i rzadko pokazują wspólne zdjęcia na instagramowych profilach. Jakiś czas temu zdecydowali się na uchylenie rąbka tajemnicy. Muzyk nie tylko pokazał w sieci zdjęcia z Natalią, ale także wypowiedział się na temat łączącego ich uczucia w programie śniadaniowym. - Moje serce jest generalnie aresztowane. A miłość jest w życiu kluczem do otwierania wszystkich zamków - powiedział w "Dzień Dobry TVN".

- Kuba ma wiele pięknych cech. Jest bardzo wrażliwym i oczytanym gościem. Na naszych pierwszych spotkaniach właśnie ta jego wiedza o świecie najbardziej powalała mnie na kolana. Jest też po prostu dobrym człowiekiem, a to liczy się dla mnie najbardziej - wyznała w rozmowie z "Fleszem".

Co ciekawe, zanim Kuba się do niej odezwał, nie miała pojęcia kim jest. Nigdy nie słyszała żadnej z jego piosenki. Gdy odkryła, że to słynny polski muzyk, była zdumiona.