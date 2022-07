Natasza Urbańska cała w lateksie na planie nowego klipu. Nagrała nowy singiel!

Urbańska należy do grona pierwszoligowych polskich celebrytek. Stała obecność na ściankach, pokazach mody, galach i rautach nieco przyćmiła to, kim Natasza zawsze chciała być. Nie jest tajemnicą, że poza tańcem kolejną pasją gwiazdy jest śpiew. Dlatego musical to jej żywioł, jednak to nie wszystko.