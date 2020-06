Natasza Urbańska wraca do pracy. Ma nową fryzurę

Natasza Urbańska - wielki powrót po latach. Nie ma już żadnych przeszkód

Ale co jakiś czas przypomina o sobie. Niedawno zagrała w filmie "365 dni". Teraz na Instagramie pochwaliła się, że wróciła do pracy w telewizji. Zamieściła zdjęcia z planu rozrywkowego programu. Nie zdradziła, co to za program, ale na InstaStories oznaczyła go flagą USA. Być może chodzi o show "Ameryka da się lubić", na planie którego trwają obecnie prace.