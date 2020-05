Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz pokazali wnętrze domu. To dworek z długą historią

Na kanale YouTube Dzielnica Bielany pojawiło się nagranie z domowego koncertu w wykonaniu Urbańskiej i Józefowicza. Muzykalna para po raz pierwszy zaprosiła w ten sposób fanów do Emilina. Posiadłość znajduje się w Jajkowicach w okolicach Białej Rawskiej (65 km od Warszawy). Wewnątrz dużego domu nie ma przepychu czy bogatych zdobień. Wystrój wnętrz podkreśla artystyczne dusze właścicieli.

Stary fortepian, mnóstwo zdjęć, roślin doniczkowych i książek idealnie współgra z rustykalnym stylem. Widać, że Urbańska i Józefowicz nie są zwolennikami minimalizmu i nowoczesności w projektowaniu przestrzeni do życia.

- Pierwszy właściciel, Wincenty Makomaski, był kapitanem piechoty polskiej w wojskach Napoleona, podarował go swojej córce Emilce jako wiano. Stąd nazwa dworu – Emilin – mówił Józefowicz w wywiadzie dla Werandacountry.pl.

- Kiedy zamykam za sobą bramę w Emilinie, zaczyna się inne życie. Chodzimy na bosaka, jemy tylko to, co sami wyhodujemy. Z wyjątkiem chleba wszystko mamy swoje: nabiał, owoce, warzywa, drób, jajka – opowiadał mąż Urbańskiej, który na co dzień pracuje jako dyrektor warszawskiego teatru Studio Buffo.