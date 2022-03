Natasza Urbańska ma przyjaciółkę w Rosji. Nie jest jej lekko. "Nic nie ma w sklepach. Ona zrobiła zapasy lekarstw na 3 miesiące"

- Mamy przyjaciół w Rosji, z którymi jeszcze mamy kontakt. Chociaż Galina Polidyja powiada, że za chwilę im odetną internet, za chwilę w ogóle nie będą mieli informacji. Nic nie ma w sklepach. Ona zrobiła zapasy lekarstw na 3 miesiące dla Jurija Riaszencewa, wielkiego poety rosyjskiego, ale za chwile to się skończy. A oni nawet nie mogą wyjść protestować, bo zamkną ich do więzienia na 15 lat. Są zastraszeni. Rosja jest kompletnie podzielona, bo jest ta frakcja, która wierzy w to, bo ogląda tylko rządkową telewizję, gdzie jest propaganda. No i jest ta połowa, która protestuje i wie o tym, że trafi do więzienia.